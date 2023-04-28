Зеленский потребовал от Залужного отправить на фронт «поросших мхом и корнями».

Игорь Шкапа.  
28.04.2023 14:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Принято решение отправлять на фронт украинских военкомов, заменив их раненными на фронте бойцами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Принято решение отправлять на фронт украинских военкомов, заменив их раненными на фронте бойцами. Об...

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«Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному – подавляющее большинство военкомов, давно сидящих, отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, которые получили ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей», – сообщил министр.

По его словам, территориальных центрах комплектации, как теперь называются украинские военкоматы, «многие люди, сидящие там веками, поросли мхом и корнями».

Украинский военный паблик «НачШтабу» иронизирует по этому поводу:

«Доигрались. Теперь вместо избиений своих же сограждан смогут показать навыки рукопашного боя противнику».

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