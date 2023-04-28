Зеленский потребовал от Залужного отправить на фронт «поросших мхом и корнями».
Принято решение отправлять на фронт украинских военкомов, заменив их раненными на фронте бойцами.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
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«Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному – подавляющее большинство военкомов, давно сидящих, отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, которые получили ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей», – сообщил министр.
По его словам, территориальных центрах комплектации, как теперь называются украинские военкоматы, «многие люди, сидящие там веками, поросли мхом и корнями».
Украинский военный паблик «НачШтабу» иронизирует по этому поводу:
«Доигрались. Теперь вместо избиений своих же сограждан смогут показать навыки рукопашного боя противнику».
Спасибо!
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