Зеленский потребовал от Запада дальнобойности, способной изменить ход войны

Анатолий Лапин.  
16.09.2024 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Запад должен разрешить Украины бить на достаточное расстояние по российскому тылу, а не разрешать показательные удары. Об этом, выступая на проводимой в Киеве «Ялтинской европейской стратегии» заявил президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается дальнобойности для Украины – каждый, кто просто видит на карте, откуда Россия ежедневно наносит удары, где Россия готовит силы, где держит резервы, где располагает военные объекты, какую использует логистику. Каждый, кто все это видит, очевидно, понимает, для чего Украине дальнобойность. Мы детально говорили об этом с Тони Блинкеном и Дэвидом Лэмми, госсекретарем США и британским секретарем по международным делам, которые недавно были в Киеве», – сказал диктатор.

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Запад должен разрешить Украины бить на достаточное расстояние по российскому тылу, а не разрешать...
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«Я надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности. Я хочу подчеркнуть еще раз – достаточной. Достаточной не для того, чтобы сказать, что решение есть, а достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира. Мы очень надеемся, очень, на наших партнеров, надеемся на результат от наших партнеров», – заявил Зеленский.

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