13.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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Зеленский потребовал от Запада продолжения антироссийской политики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.

Об этом он заявил в Киеве, выступая на открытии форума YES, который проводится под патронатом олигарха Пинчука.

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Глава Украины пожаловался, что от западных политиков звучат призывы к отмене антироссийских санкций.

«Вы говорите, что теряете деньги. Серьезно? А мы теряем людей», – заявил Зеленский.

«В мире считается, что платить налоги – это почетно… Так вот, санкции – это жесткие налоги для обеспечения мирового порядка. И пока мира не будет – санкции должны быть сохранены», – потребовал президент Украины.

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