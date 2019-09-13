Зеленский потребовал от Запада продолжения антироссийской политики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.
Об этом он заявил в Киеве, выступая на открытии форума YES, который проводится под патронатом олигарха Пинчука.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Глава Украины пожаловался, что от западных политиков звучат призывы к отмене антироссийских санкций.
«Вы говорите, что теряете деньги. Серьезно? А мы теряем людей», – заявил Зеленский.
«В мире считается, что платить налоги – это почетно… Так вот, санкции – это жесткие налоги для обеспечения мирового порядка. И пока мира не будет – санкции должны быть сохранены», – потребовал президент Украины.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.