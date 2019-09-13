Зеленский потребовал от Запада продолжения антироссийской политики

13.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.

Об этом он заявил в Киеве, выступая на открытии форума YES, который проводится под патронатом олигарха Пинчука.

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Глава Украины пожаловался, что от западных политиков звучат призывы к отмене антироссийских санкций.

«Вы говорите, что теряете деньги. Серьезно? А мы теряем людей», – заявил Зеленский.

«В мире считается, что платить налоги – это почетно… Так вот, санкции – это жесткие налоги для обеспечения мирового порядка. И пока мира не будет – санкции должны быть сохранены», – потребовал президент Украины.