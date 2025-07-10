К восстановлению страны после войны Украина допустит не всех.

Западным странам пора создавать «коалицию по восстановлению Украины» за российские деньги, взяв в основу опыт «плана Маршалла».

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Об этом на конференции в Риме заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам сейчас надо строить коалицию по восстановлению. Пусть это будет моментом, когда мы дадим ей старт. Мы знаем, что Россия уничтожила, и мы знаем, что будет нужно, чтобы восстановить Украину. Нужен систематический подход, коалиция с чётким лидерством страны и компании, которые могут возглавить и привести с собой остальных. Также нужен чёткий план.

Подумайте о роли, которую план Маршалла отыграл в восстановлении и трансформации Европы. Нам нужен подход в стиле плана Маршалла, и мы должны вместе его развить. Восстановление Украины – это не только про нашу страну, это также про ваши страны, ваши компании, технологии и работы.

И я прошу вас поддержать коалицию по восстановлению и помочь обозначить конкретные механизмы финансирования. Мы должны твёрдо согласиться, что замороженные российские активы должны быть направлены на украинское восстановление. Не только прибыль от этих активов, но и сами активы должны быть использованы, и намного активнее, чем используются сейчас», – вещал «просроченный».