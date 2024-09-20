Зеленский повесил на Байдена реализацию своего «плана победы»

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 22:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский не стал раскрывать никаких подробностей своего «плана победы», вместо этого «переведя стрелки» на американского президента.

Свои «мысли» он изложил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский не стал раскрывать никаких подробностей своего «плана...

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«Зеленский, мы можем услышать от вас о вашем плане победы, которым вы хотите поделиться с США? Почему вы считаете, что он может быть успешным, какой у него график?», – спросила журналистка «Euronews».

«Хотелось бы быть последовательным человеком, поэтому все детали я буду обсуждать с президентом США. Потому что решение относительно этого плана зависит именно от него. Также и от других союзников.

Но там есть пункты, которые зависят именно от доброй воли и поддержки США. Очень надеюсь, что он поддержит этот план», – ответил просроченный президент.

«Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнёров, которые должны быть приняты с октября по декабрь месяц, и не затягивать эти процессы. Тогда, мы считаем, план сработает», – добавил шоумен.

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