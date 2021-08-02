Зеленский повторил «подвиг» Порошенко, записав антироссийский видосик под российской символикой

02.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны под российской имперской символикой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил киевский историк Александр Каревин.

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Он обратил внимание на выступление Зеленского в Софийском соборе, где записывалось поздравление украинцам по случаю Крещения Руси.

«С чем можно согласиться в поздравлении нашего чудо-президента или (так, наверное, правильнее) нашего чудика-президентика, так это со следующими словами: «Наші докази, вони не на папері, а в металі, в камінні» (наши доказательства, они не на бумаге, а в металле, в камне). Вот одно из таких доказательств: двуглавые орлы на колокольнях киевского Софийского собора (в котором, кстати, снимался поздравительный видосик) и Киево-Печерской лавры. Малая, Великая и Белая Русь – это три части одной исторической Руси. У нас общее происхождение, общая история, общий русский язык. И исторический символ – двуглавый орёл – у нас тоже общий», – написал историк.

При этом он добавил, что орлы и раньше были доступны для всеобщего обозрения, чего не заметили сотрудники офиса президента.

«Привезли чудика для записи видосика в явно неподходящее место. Русофобствовать в непосредственной близости от изображений русских двуглавых орлов на камне, да при том ещё пытаясь козырнуть «нашими доказами в камінні» – это, конечно, поступок опрометчивый. Впрочем, наш чудик совершает опрометчивые поступки довольно часто. Не потому, что смелый. А потому, что глупый. Эта глупость уже очевидна. И, в отличие от орлов на колокольнях, заметна. Даже слишком заметна», – резюмировал Каревин.

Отметим, что в 2018 году аналогичный конфуз произошел с предшественником Зеленского.

Так, тогдашний президент Петр Порошенко также выступил с антироссийской речью под двуглавыми орлами.