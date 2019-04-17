Зеленский повторит судьбу киевского мэра-дебила

17.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Комика Владимира Зеленского в случае избрания президентом Украины ждет не очень хорошее будущее.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, Виталий Кличко – красавец, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, вспомните, вся Украина, Россия за него болела, ночами не спали, все созванивались, в семь утра начинался этот бой и так далее. Все россияне относились как к своему, никто не говорил, что это украинец, все болели за него. Захотел стать политиком – стал мэром Киева.

Вначале все удивились, потом несколько лет все смеялись над ним, а теперь даже смеяться перестали, потому что не в христианских традициях смеяться над убогим. Ну, тебя 20 лет каждый день били по голове, ты пробитый наглухо, у тебя лампочку струсили, двух слов связать не можешь и всё равно полез! И останется он в памяти не как великий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а как мэр-дебил.

То же самое: я с огромным удовольствием смотрел «95 квартал», я считаю Зеленского талантливейшем парнем, артистом, но он привык исполнять роль режиссёра и сценариста. А сценаристы и режиссёры там совершенно другие. И судьба этого парня, его любила вся страна, я думаю, что его ждёт не очень хорошее будущее», – заявил Марков.