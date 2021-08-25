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25.08.2021 20:06 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, русофобия, Украина
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Зеленский повторяет главное преступление Гитлера – украинский профессор

Новости УкраиныУчитывая то, как антисемитизм в Третьем рейхе спровоцировал бегство из Германии в США евреев,...

Учитывая то, как антисемитизм в Третьем рейхе спровоцировал бегство из Германии в США евреев, которые лишь усилили США, «выкуривать» русских из Украины, как это пытается делать киевская власть – не лучшая затея.

Такую аналогию в эфире телеканала «Первый независимый» озвучил профессор Института журналистики, политический эксперт Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Порошенко вёл страну к внешней войне, то Зеленский ведёт к внутренней. Называйте «гражданский конфликт» или слово «конфликт» замените на более приятное для некоторых. Гитлер проиграл войну по нескольким причинам, но главная была – антиеврейская политика.

Все евреи дружно собрались, и кто успел удрать, удрали в Америку, среди них были те люди, которые создали Америке атомный щит, которые позволили ей быстренько закончить войну в Японии и дали возможность стать лидером мирового господства. Это сделали евреи, которые сбежали из Германии», – напомнил Василенко.

«Если отсюда начнут бежать русскоязычные, русские, я закопаю тех, кто будет это говорить – «чемодан, вокзал, Россия – я Мыкыта Василенко». И те, кто это рекомендует, никуда не буду рекомендовать, я их закопаю здесь, когда дело придёт уже к 5 миллионам оружия, которое на руках», – добавил он.

«Ни к чему мы не призываем в нашем эфире, ни в едином случае. Пожалуйста, будьте осторожны», – испугалась ведущая.

«Подождите, если меня призывают уезжать, то я вправе реагировать. Конечно, это моё личное мнение», – возразил профессор.

«Дальше, Зеленский вообще-то не понимает, наверное, национальный вопрос, – продолжил Василенко. – Антисемитизм семимильными шагами шагает по социальным сетям, показано какое количество представителей одной национальности доминируют в Кабмине, в Верховной раде и в списках первых ста так называемой партии «Зелёных».

«Поэтому, что такое Петлюра, в Украине все прекрасно знают – он отдал Западную Украину Пилсудскому и провёл здесь масштабные еврейские погромы, но ему памятник поставили», – отметил эксперт.

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