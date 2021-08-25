Зеленский повторяет главное преступление Гитлера – украинский профессор

Учитывая то, как антисемитизм в Третьем рейхе спровоцировал бегство из Германии в США евреев, которые лишь усилили США, «выкуривать» русских из Украины, как это пытается делать киевская власть – не лучшая затея.

Такую аналогию в эфире телеканала «Первый независимый» озвучил профессор Института журналистики, политический эксперт Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если Порошенко вёл страну к внешней войне, то Зеленский ведёт к внутренней. Называйте «гражданский конфликт» или слово «конфликт» замените на более приятное для некоторых. Гитлер проиграл войну по нескольким причинам, но главная была – антиеврейская политика.

Все евреи дружно собрались, и кто успел удрать, удрали в Америку, среди них были те люди, которые создали Америке атомный щит, которые позволили ей быстренько закончить войну в Японии и дали возможность стать лидером мирового господства. Это сделали евреи, которые сбежали из Германии», – напомнил Василенко.

«Если отсюда начнут бежать русскоязычные, русские, я закопаю тех, кто будет это говорить – «чемодан, вокзал, Россия – я Мыкыта Василенко». И те, кто это рекомендует, никуда не буду рекомендовать, я их закопаю здесь, когда дело придёт уже к 5 миллионам оружия, которое на руках», – добавил он.