Зеленский повторяет главные военные ошибки Гитлера – эксперт

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Президент Украины Владимир Зеленский совершает ровно те же самые военно-политические ошибки, которые допускал Гитлер – ссорится с генералами и посылает войска на убой ради призрачных надежд.

Об этом в интервью белорусскому телеграфному агентству «БелТА» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии напомнили о разногласиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным касательно целесообразности дальнейшего удержания Артёмовска.

«О разногласиях между Зеленским и Залужным пишут уже не первый день и даже не первый год, потому что уже пошёл второй год СВО, и с самого начала были разногласия относительно того, куда наступать, как обороняться, и так далее. И разногласия примерно такого же рода, как между Гитлером и его генералами, когда генералы говорили, что нужно спасать войска, выравнивать линию фронта, отступать. А Гитлер вполне резонно отвечал, что если они отступят от Никополя и потеряют марганец, он не сможет обеспечить им танки. А в Румынии нефтяные промыслы, а ещё союзники начнут колебаться», – объяснял Ищенко.

Политолог подчеркнул, что Зеленскому сейчас больше нужна помощь стран западного блока, а не какие-то украинские войска. Однако в НАТО уже смирились с потерей города.

«То есть, зачастую решения мотивированы не военными соображениями. И здесь Залужный говорит «необходимо спасать войска», то Зеленский отвечает, что если спасти войска, но при этом не получить от Запада технику, то эти войска никому не будут нужны. Потому что их просто перебьют. Но то, что Артёмовск падёт, в этом не сомневаются даже американцы. В американской и европейской прессе пошёл массовый вал статей о том, что надо бы оттуда уйти, спасать войска, пока они есть, потому что Украина несёт там гигантские потери, и так далее», – резюмировал он.