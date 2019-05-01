Зеленский повторяет ошибку Порошенко – Карасёв

01.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Антироссийская политика действующего президента Украины Петра Порошенко оказалась полностью провальной, однако его преемник Владимир Зеленский повторяет ту же ошибку.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Курс Порошенко провальный, потому что он состоял в том, что надо и дальше вести гибридную войну с Россией, давить на РФ санкциями, для этого использовать западную дипломатическую коалицию, даже где-то провоцировать Россию для того, чтобы она отвечала таким образом, чтобы это только усилило санкционный ответ. Расчёт был на то, что санкции додавят, Россия дрогнет, распадётся, или Путин пойдёт на попятную, и мы вернём сначала Донбасс, потом Крым на наших условиях.

Курс, как мы видим, проваливается. Санкции давят, но не очень. Мы видим, что наоборот, геополитическая ситуация складывается не в пользу этого курса, а, в какой-то степени, ближе к России.

Поэтому Россия за эти пять лет не развалилась, а президент Порошенко вынужден сдавать дела своему преемнику – новому президенту, за которого проголосовали те, кто хочет нормализации отношений внутри страны. А её нельзя добиться без нормализации отношений с Россией. Как и при каких условиях, как при этом сохранить национальные интересы Украины – это уже другое дело», – отметил он.

Однако, по мнению Вадима Карасёва, Владимир Зеленский пока что идет в фарватере прежней риторики Киева.

«Пока, по первой риторике, по азарту, с которым новая команда начала троллить Путина, а Путин тоже входит в азарт и начинает троллить Зеленского – это не нормализация, а поддержка градуса пока ещё словесной напряженности», – добавил эксперт.