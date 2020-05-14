Зеленский повторяет события 2014 года – экс-беркутовец

14.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нынешние действия президента Украины Владимира Зеленского напоминают события, которые происходили на Украине в самом начале 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил экс-командир 1-й киевской роты «Беркута» Михаил Добровольский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если бы какое-то поползновение было что-то сделать… Ситуация похожа на ту, которая была на майдане. Никто не может договориться, сделать шаг: либо не умеют, либо не хотят. В данной ситуации не умеют, мне так кажется», – заявил Добровольский, комментируя возможность отмены президентом Владимиром Зеленским амнистии для майдановцев и запрета на открытие уголовных дел против них.

Он отметил, что в ситуации с нынешней властью и властью в 2014 году есть «что-то от дежа вю».

«Я не хочу, чтобы также предали полицейских, которые что-то делают, военных», – сказал экс-«беркутовец».

Отметим, что в начале апреля текущего года Мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии участникам событий на Евромайдане зимой 2013-2014 годов. Эксперты ООН рекомендуют Киеву обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех убийств, совершенных во время протестов. Реакции президентского окружения на эту рекомендацию так и не последовало.