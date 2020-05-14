14.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Крым, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Зеленский повторяет события 2014 года – экс-беркутовец


Нынешние действия президента Украины Владимира Зеленского напоминают события, которые происходили на Украине в самом начале 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил экс-командир 1-й киевской роты «Беркута» Михаил Добровольский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если бы какое-то поползновение было что-то сделать… Ситуация похожа на ту, которая была на майдане. Никто не может договориться, сделать шаг: либо не умеют, либо не хотят. В данной ситуации не умеют, мне так кажется», – заявил Добровольский, комментируя возможность отмены президентом Владимиром Зеленским амнистии для майдановцев и запрета на открытие уголовных дел против них.

Он отметил, что в ситуации с нынешней властью и властью в 2014 году есть «что-то от дежа вю».

«Я не хочу, чтобы также предали полицейских, которые что-то делают, военных», – сказал экс-«беркутовец».

Отметим, что в начале апреля текущего года Мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии участникам событий на Евромайдане зимой 2013-2014 годов. Эксперты ООН рекомендуют Киеву обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех убийств, совершенных во время протестов. Реакции президентского окружения на эту рекомендацию так и не последовало.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть