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09.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский повязал Порошенко по рукам и ногам

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского навязала президенту Украины Петру Порошенко свою повестку, заставляя его тратить все силы на это.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, прошедшая неделя показала, что тактически штабисты Зеленского переиграли Порошенко, потому что удачно потянули время.

«Они сковали любые действия действующего президента, навязав ему свою повестку, которая крутилась вокруг места дебатов, их формы, времени, анализов. То есть, по сути, действующий глава государства кинул все ресурсы на эту медийную борьбу с Зеленским касательно дебатов вместо того, чтобы работать с избирателями. Вместо того, чтобы провести какие-то серьезные кадровые ротации, вместо того, чтобы перехватить инициативу на других направлениях, например, подать тот же законопроект об импичменте, о котором Зеленский постоянно рассказывает”, – сказал эксперт.

Он полагает, что одними словами без действий Порошенко не победить.

“Может, провести какие-то международные переговоры по Донбассу, какой-то экономический блок педалировать. Но команда Зеленского навязала ему просто борьбу исключительно по форме, а не по сути, и в этом контексте время будет играть против Порошенко. Если и на этой неделе все будет сводиться к тому, что они будут согласовывать стопятьсотый раз эти дебаты, то, конечно, же, действующий президент проиграет», – резюмировал Молчанов.

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