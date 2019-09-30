Зеленский повысил Пристайко классом

30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении министру иностранных дел Вадиму Пристайко дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в президентском указе №723/2019 от 30 сентября.

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“Присвоить Пристайко Вадиму Владимировичу – министру иностранных дел Украины – дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла”, – говорится в тексте документа.

До этого Пристайко имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, в том числе Пристайко на посту главы МИД.