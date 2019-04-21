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21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Украина
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Зеленский пояснил, что вычитал термин «повстанцы» на официальным сайте Порошенко

Кандидит в президенты Украины Владимир Зеленский пояснил употребление им слова «повстанцы» на дебатах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook Радио Свобода.

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“Это имеется в виду бунтари, ребята. Имеется в виду бунтари, так было написано на сайте президента. Бунтари, которые против Украины”, – сказал Зеленский.

Напомним, 19 апреля Зеленский во время дебатов с действующим президентом Петром Порошенко на НСК Олимпийский употребил словосочетание “повстанцы ЛНР и ДНР”.

“Правда ли, что в пайках “повстанцев ЛНР и ДНР” есть конфеты Рошен?”, – спросил Зеленский Порошенко.

Кандидат пояснил, что этот вопрос не его, а сформулирован гражданами в интернете, которые они просили поставить Порошенко.

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