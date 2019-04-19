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19.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский пожал руку Порошенко, лившему на него грязь

В Киеве на стадионе «Олимпийский» начались дебаты кандидатов в президенты Украины – Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Вопреки первоначальному сценарию, Порошенко пришел на сцену к своему оппоненту Владимиру Зеленому, хотя ранее обе команды подготовили разные площадки напротив друг друга.

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После исполнения гимна Порошенко (его пел на своей сцене и Зеленский) с бодигардами прошел через стадион и поднялся к своему оппоненту.

Все это время сторонники Зеленского на стадионе перекрикивали сторонников Порошенко.

Сам Зеленский «включил» шоумена и заводил стадион, спрашивая как дела у толпы и предлагая наградить аплодисментами тех, «кого привезли на автобусах».

«К нам идет господин Порошенко. Это ж надо было делать две сцены? А как же люди, которые пришли к Порошенко? Мы с вами! Или хотите, чтобы я к вам пришел?», – шутил Зеленский.

Поднявшись на сцену, Порошенко подошел к Зеленскому и протянул ему руку. Соперник от рукопожатия не отказался, несмотря на то, что ранее штаб действующего президента распространял сведения, будто Зеленский – наркоман, агент Кремля и марионетка олигарха Игоря Коломойского.

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