Зеленский пожаловался, что российские ракетные удары «невозможно сосчитать»

23.08.2022  08:41 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Дзен, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Россия выпустила по Украине уже почти 3 500 ракет.

Об этом заявил во время своего вечернего обращения глава киевского режима Владимир Зеленский.

Россия выпустила по Украине уже почти 3 500 ракет. Об этом заявил во время...

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«Удары русской артиллерии просто невозможно сосчитать – столь их много, столь они интенсивны. И при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС», — пожаловался Зеленский.

Посчитать количество боеприпасов, выпущенных за то же самое время украинскими военными по целям в ДНР, ЛНР и освобожденных Россией областях юга Украины Зеленский либо не смог, либо не захотел.

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