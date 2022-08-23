Зеленский пожаловался, что российские ракетные удары «невозможно сосчитать»
Россия выпустила по Украине уже почти 3 500 ракет.
Об этом заявил во время своего вечернего обращения глава киевского режима Владимир Зеленский.
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«Удары русской артиллерии просто невозможно сосчитать – столь их много, столь они интенсивны. И при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС», — пожаловался Зеленский.
Посчитать количество боеприпасов, выпущенных за то же самое время украинскими военными по целям в ДНР, ЛНР и освобожденных Россией областях юга Украины Зеленский либо не смог, либо не захотел.
Спасибо!
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