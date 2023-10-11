Зеленский пожаловался, что русские срывают украинское контрнаступление

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Украинские подразделения в своём наступательном порыве продавливают оборону русских и не дают им контратаковать.

Об этом говорили участники собрания в формате «Рамштайн» – министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В текущей ситуации с контрнаступлением Украины, Украина постепенно двигается вперёд и продолжает освобождать ключевые территории от российских захватчиков, которые окопались. Это сложная и опасная война, и мы приветствуем чрезвычайно храбрых украинцев, которые, рискуя своими жизнями, отодвигают агрессию Путина. В текущей борьбе мы не можем уменьшить важность сбережения безопасности и предоставления помощи, которая будет помогать Украине бороться», – произнёс ободряющую речь Ллойд Остин.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как «доблестные украинцы» не дают атаковать русским.

«Сейчас у нас очень особенная ситуация на поле боя. Такая ситуация, в которой необходимо давить без каких-либо пауз, очень важно, чтобы не было пауз, необходимо понимать принципы эффективной обороны, и понимать, что оборона не должна позволять противнику останавливаться и восстанавливаться, выбирать новые тактики. Россия потеряла инициативу на сегодня, и мы продолжаем давить на неё. Украинская отвага и ваша поддержка – именно они определяют, что происходит на поле боя. И что важнее – что будет происходить на поле боя», – сказал Зеленский.

В то же время он пожаловался на противника.

«Тем не менее, противник и до сих пор пытается штурмовать наши позиции, несмотря на нашу оборону, несмотря на то, что идёт наша контрнаступательная операция, всё очень сложно. Но именно наши военнослужащие определяют ход событий», – заявил украинский президент.