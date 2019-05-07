Зеленский познакомился с еврокомиссаром и заверил: курсу на Европу нет альтернативы

07.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом в Киеве и заверил в безальтернативности избранного Украиной курса на евроинтеграцию. Со своей стороны еврокомиссар подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать проведение обещанных Зеленским реформ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на официальном сайте команды Зеленского.

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В ходе беседы Зеленский отметил, что “европейский выбор украинцев является безальтернативным и он как гарант Конституции будет защищать путь, который выбрали граждане Украины”.

«Наш приоритет – не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», – заверил Владимир Зеленский еврокомиссара и сообщил о готовности вернуть отмененную при Порошенко статью об ответственности за незаконное обогащение в украинское законодательство.

Новоизбранный президент также подчеркнул, что начал диалог с парламентом, и отметил необходимость принять новый закон о выборах в Верховную Раду, который обеспечил бы новое качество политики.

Со своей стороны, еврокомиссар Хан пригласил осуществить свой первый визит в Брюссель. Кроме того, он предложил помощь в переговорах по газовым отношениям с Россией, в частности в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года.

Впечатлениями от встречи поделился в своем Twitter и сам еврокомиссар. В частности, Хан поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине и подчеркнул, что эта победа дает новоизбранному президенту мандат для борьбы с коррупцией и олигархами.

“Я предложил избранному президенту полную поддержку Европейским союзом всех реформ, которые приносят пользу гражданам Украины. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и вся украинская власть – президент, правительство и Верховная Рада – теперь должны действовать наиболее ответственно”, – сказал Хан.

Еврокомиссар убежден, что президентские и парламентские выборы не должны замедлять ход реформ в Украине.

“Это означает заверить, что в переходный период перед парламентскими выборами срочные реформы не остановятся, а ускоряются для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международного финансирования и энергоснабжения)”, – заявил еврокомиссар.