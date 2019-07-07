Зеленский позвал в гости прозападного молдавского премьера, но не Додона

07.07.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Молдавии Майя Санду, представляющая прозападное крыло в новой конфигурации молдавской власти, посетит Киев 11 июля, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она написала на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я благодарю президента Владимира Зеленского за приглашение и готовность провести эту встречу так быстро. Украина и Молдова имеют аналогичный политический опыт в регионе, особенно в борьбе с коррупцией и в строительстве демократических государств (!!! – ред.), которые сосредоточены на потребностях и чаяниях граждан, и имеют одну и ту же цель европейской интеграции. Вот почему тесное сотрудничество между нашими странами будет полезно как для безопасности в регионе, так и для жизни граждан обеих стран», – написала Санду.

Ранее Зеленский подвергся критике на Украине за телефонный разговор с молдавским президентом Игорем Додоном, который, как считается, представляет условно пророссийский вектор в Кишиневе.

Причиной стали неоднозначные высказывания Додона по статусу Крыма. «Де-факто Крым российский. Юридически – непризнанный», – говорил Додон в 2016 году.

Однако уже этим летом молдавский президент, комментируя состоявшийся с Зеленским разговор, ушел от ответа, чей Крым.

«Позиция руководства Молдовы по отношению к территориальной целостности Украины не менялась за 27 лет независимости. И сейчас не поменялась. У нас хорошие отношения», – сказал Додон в эфире телеканала «НТВ Молдова».