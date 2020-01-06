06.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский праздный шут и бездельник в сравнении с «пахарями» Трампом и Путиным – экономист

Пока такие лидеры государств, как Владимир Путин и Дональд Трамп «пашут» на благо своих стран, руководство нищей Украины устроило себе каникулы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт раскритиковал президента страны Владимира Зеленского, уехавшего отдыхать в Оман, и экс-президента Петра Порошенко, который катается на яхте на Сейшелах.

«Мы видим, что ведущие президенты стран – тот же Трамп, тот же Путин, да даже возьмите того же Лукашенко, любого другого, Макрона… они сегодня пашут, как говорится, не разгибая голову и шею.

А что делает Зеленский и его команда? Они, видите ли, катаются на лыжах у этого Бени там в Западной Украине, они себе там отдыхают в резиденциях, они отдыхают.

Страна, которая по сути лузер, самая слабая страна в Европе по всем показателям, страна, находящаяся в финансово-экономической и социальной катастрофе, ее лидер, слуга народа, он сегодня отдыхает со своим семейством и семейством так называемых своих друзей.

Ну где это видано? Второй «лидер», который тоже, фактически в Украине же двоевластие складывается, – который имеет свои телеканалы, магнат Порошенко… он поехал со своей женой и кем-то еще на яхте на Сейшелы отдыхать, и выставляет свои фотографии.

Радостные такие, улыбающиеся лица, когда есть уже слои населения, миллионы, которым нечем детей своих кормить», – возмущен украинский экономист.

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