«Зеленский – предатель истории своего же народа» – Захарова

30.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Сделав заявление о Второй мировой войне, унизившее СССР до уровня Третьего рейха, украинский президент Владимир Зеленский собственным примером показал, почему часть Украины отказалась жить в одной стране с майданщиками.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто запредельно звучат заявления президента Украины Зеленского, который фактически уравнял роль Советского Союза с Третьим рейхом в их роли «в развязывании Второй мировой войны, что позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Это говорит не человек заведомо стоящий и объявляющий о себе как о неонацисте, это говорит президент государства, стремящегося к достижению новых демократических высот. И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране?» – риторически заключила Захарова.

«Последние годы после переворота на майдане и усиления неонацизма на Украине, стало очевидной проблемой для всего мирового сообщества, как квалифицировать подобные заявления. Факельные шествия, чествование убийц, на руках которых кровь тысяч людей, стало обыденной практикой, однако подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа», – констатировала представитель МИД.

«В окопах, на поле боя, когда солдаты и офицеры шли с единственной гранатой на фашистские танки, это была единая Красная армия, которая сделала то, что другие сделать не смогли, а многие – не захотели. Она освободила человечество от коричневой чумы. Точка. Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально», – подытожила Мария Захарова.