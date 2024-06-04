Зеленский предательски нагадил Израилю, заигрывая с глобальным Югом – киевский пропагандист

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший недавно, что его страна признает и Палестину, и Израиль, озвучил это в самый чувствительный для Израиля момент. Это неосторожное заявление сделано в неудачное время ради того, чтобы попытаться угодить глобальному Югу накануне «саммита мира», куда Украина пытается завлечь как можно больше стран.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский пропагандист Александр Пасховер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я когда это услышал, меня удивило выбранное время. Сейчас это так болезненно для Израиля, когда кто угодно, а тем более президент Украины, легитимирует ту часть, которая является террористической группировкой. Там нет никаких признаков государственности, они эти признаки потеряли на протяжении 70-ти лет, – когда сейчас происходят события, связанные исключительно с борьбой с грязным терроризмом. И вдруг легитимируют», – сетовал свидомит.

«Ты же знаешь, он не только сказал про два государства, их позиционировании в ООН, приглашении на саммит в Швейцарии. Если он говорил про Палестину, это две части – это Иудея и Самария, так называемый Западный берег, и Сектор Газа. Так он не говорил про ситуацию в Иудее и Самарии, хоть она там также плохая, он говорил исключительно о том, где была захвачена власть. Там нет никаких признаков любой палестинской автономии, там захвачена власть ХАМАСом… Зачем это было сказано, я понимаю. Это было сказано для того, чтобы сейчас каким-то образом для Глобального Юга иметь дорожку к диалогу перед этим саммитом. Но я не знаю, что мы с этого выиграем», – заключил Пасховер.