Зеленский предложил бразильцам вместе выйти в космос с их космодрома

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию обсудил сотрудничество в космической отрасли с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

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“Бразилия – наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских – в Бразилии”, – отметил Зеленский.

Президент Украины предложил восстановить правительственную комиссию, чтобы согласовать все позиции в этом направлении.

“У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией”, – подчеркнул Зеленский.

“Во время встречи также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома “Алкантара”, – отметили в ОП.

Жаир Болсонару пригласил Владимира Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.

Напомним, Владимир Зеленский и Елена Зеленская сегодня в Токио приняли участие в интронизации японского императора Нарухито.