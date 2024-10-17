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«План победы», озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским (утратил легитимность), полностью основан на поддержке Запада.

Об этом профессор Кёльнского университета Клеменс Фишер заявил в интервью немецкому телевидению, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это первый победный план в истории, основанный на том, что тот, кто должен его реализовать, страна, находящаяся под угрозой, на самом деле мало что делает. Она зависит от зарубежных стран. Зеленский настоятельно призывает принять Украину в НАТО и применить пятую статью. Это было бы гарантией помощи, которой Германия до сих пор избегала. Второе – дальнобойное оружие, поставки оружия и деньги. Так что в этом плане победы нет ничего, кроме участия войск», – сказал Фишер.

Он полагает, что в НАТО Украину не примут из-за опасения «безумной реакции России», а оружия дадут только на то, чтобы Киев «продолжил сопротивление».

«До выборов американского президента членство в НАТО не будет озвучено, и даже после этого – очень сомнительно. Вопрос о дальнобойном оружии – это вопрос международного права. Мы уже участвуем с Украиной в войне? Да или нет?», – сказал Фишер.