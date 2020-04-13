Зеленский предложил жителям ЛДНР тотальное уничтожение – Муратов

13.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

На Донбассе уже давно нет доверия заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о мире и успехах в деэскалации насилия.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Украина или смерть» – такое послание направил Зеленский жителям Донбасса. Шеврон именно с этой надписью и черепом был размещен на рукаве его куртки во время визита в зону конфликта на прошедших выходных.

И пускай Зеленский на словах радовался успехам в деэскалации насилия и в очередной раз увещевал о мире, его заявлениям уже давно нет доверия. Разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, убийства и ранения мирных жителей в результате участившихся обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины – вот, чему верят в Донецкой и Луганской Народных Республиках», – заявил Муратов.

Он напомнил, что почти за год президентства ни одно из предвыборных и инаугурационных обещаний касательно мирного урегулирования конфликта в Донбассе Зеленским так и не было выполнено.

«Равным образом не были выполнены обязательства, взятые Киевом в ходе последнего саммита лидеров стран «Нормандской четверки», договоренности, достигнутые в рамках Минского переговорного процесса.

«Украина или смерть» – вот, что стоит за фальшивой улыбкой Зеленского и притворными увещевающими речами. Не только рядовые граждане, но даже украинские политики все чаще озвучивают мнение, что возвращение Донбасса в Украину невозможно, что выбор его жителей осознан и проверен годами борьбы, и этот выбор – Россия!», – добавил общественник.

«Стало быть, исходя из логики Зеленского, если вариант «Украина» для граждан ДНР и ЛНР неприемлем, они приговорены к смерти? В участившихся обстрелах территории Республик Донбасса, увеличившемся числе жертв и провокаций, в том числе на информационно-психологическом фронте, видно, что именно предусматривает «план Б» президента – геноцид и тотальное уничтожение инакомыслящих.

Вот только Зеленский забывает, что за шесть лет упорной борьбы народ Донбасса не на словах, а на деле доказал, что готов не только защищаться, отстаивая свои ценности, интересы и будущее, но и вполне успешно на военном поприще принуждать противника к дипломатии и переговорам. «Украина или смерть» Зеленского доказывает, что пришло время кое-кому об этом напомнить», – заключил Муратов.