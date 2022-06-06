«Зеленский прекрасно справляется с утилизацией украинцев» – Ищенко

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Новости Украины

Киев успешно справляется с задачей истребления украинского народа, обеспечивая массовую мобилизацию граждан на фронт, при этом – не имея возможности обеспечить армию вооружением.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в последнее время поступает много жалоб от укронацистов на нехватку военной техники и боеприпасов.

«Жалуются батальоны территориальной обороны и отдельные её части, уже фактически разбитые, что их в недостаточном количестве обеспечили техникой. Теорриториальную оборону вообще никогда не предполагалось обеспечивать техникой, максимум, что ей предполагалось выдавать, так это разные ПТРК и ПЗРК. Что касается всех остальных, то они свою технику потеряли в боях», – комментирует Ищенко.

Политолог подчеркивает, что, несмотря на непрерывные поставки Западом вооружения, техники и оружия по-прежнему остается недостаточно для численно растущей украинской армии.

«Американские гаубицы сейчас расстреливают Донецк, накрывают весь город. Зона поражения резко расширилась после их прибытия на фронт. Техника, которую поставляет Запад, не пропадает, она работает. Часть техники уничтожают еще на подходе, часть – в боях. Просто, на всю украинскую армию… Зеленский же призвал уже 700 000 человек и собирается призвать еще столько же, как минимум. Не знаю, получится ли, но думаю, что до миллиона свой призыв доведет. На все это количество тяжелого вооружения не хватает», – поясняет он.

Ищенко убежден, что мобилизируя все больше граждан, киевские власти стремительно ослабляют армию страны.

«Если бы Украина была нормальным государством и воевала как нормальное государство, то можно было бы сказать, что это – гигантская ошибка украинских военных… призвать такое количество людей. С давних времен военные стратеги пишут, что если призываете больше людей, чем можете вооружить, то тем самым, вы не усиливаете армию, а ослабляете. Отрываете руки от рабочей экономики, а в результате, использовать их на фронте, толком, не можете. Разве что, как пушечное мясо, которое быстро перебьют и даже «Спасибо» вам не скажут», – отмечает политолог.

«Но поскольку задача Украины заключается в том, чтобы утилизировать как можно большее количество украинцев, как можно больше материальных ценностей, то пока Зеленский с этим справляется. Призывает, дает автоматы в зубы и отправляет на фронт, где потом они (ВФУ – ред.) жалуются, что их убивают из артиллерии, а они даже не видят, откуда прилетает», – добавляет он.