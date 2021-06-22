Зеленский прессует Фукса и Фирташа в преддверии выборов

22.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

СНБО Украины ввел санкции против бизнесмена Павла Фукса, поскольку тот связан с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым, который может баллотироваться на пост градоначальника, а санкции против олигарха Дмитрия Фирташа объясняются намерением сделать все кланы «максимально воспитуемыми».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог Андрей Бодров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И та и другая фигуры получили санкции в качестве превентивных мер от офиса президента для предотвращения их возможного сотрудничества в тех или иных политических проектах в стране. Удар по Фуксу вряд ли можно считать масштабным для Фукса, потому что, во-первых, принадлежность этих структур Фуксу ещё нужно доказать, и он лично по факту не страдает как правообладатель этих структур. Санкции направлены против конкретного списка юридических лиц и их лицензий», – сказал Бодров.

По его словам, в случае Фукса имеет место предупреждение.

«С другой стороны – попытка ослабить материальную базу в плане выборов в Харькове. Мы знаем о тёплых отношениях господина Фукса и тех фигурантов, которые заинтересованы в продвижении кандидата Терехова в Харькове на этих выборах. Поэтому возможно, что фигура Терехова теряет статус согласованной с офисом президента и идёт игра на ослабление. Есть конфликт по линии Аваков – офис президента и это в большой степени может играть против Терехова как кандидата на предстоящих выборах в силу того, что его достаточно часто и небезосновательно связывают с Арсеном Аваковым. И напряжение по линии Аваков – офис президента, естественно, не может не отражаться на перспективах этого политического проекта», – считает эксперт.

«Если говорить о Фирташе, то есть слухи о том, что якобы одна из групп внутри офиса президента, группа Ермака, планировала сделать Фирташа переговорщиком и посредником в отношениях с Россией. Но, мне кажется, такая версия имеет мало оснований, и материала для того чтобы говорить так, недостаточно», – говорит политолог.

«В законе про олигархов параметры заданы так, чтобы подогнать под них можно было не только олигархов, но и представителей региональных элит. Соответственно, мы можем предполагать, что сейчас вообще идёт большая работа по тому, чтобы все кланы сделать максимально воспитуемыми и «причесать» их в период перед возможной перестройкой и возможными досрочными выборами. Но я должен сказать, что на этот шаг пойдут только к в результате каких-то тектонических движений в плане рейтинга, если будет дальнейший рост антирейтинга и падение рейтинга поддержки, либо в случае если вдруг обнаружат ростки какого-то «антизеленского» олигархического консенсуса», – подчеркнул Бодров.

18 июня СНБО Украины решил ввести санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

«Один человек, Виталий Евгеньевич – я не буду называть фамилию – сумел в один день зарегистрировать 19 компаний, и за короткий промежуток времени этот человек получил 19 лицензий на углеводороды. Мы считаем, что за этим стоят представители РФ. Как результат, сегодня касательно Павла Фукса введен полный комплекс санкций именно за участие в этих процессах. Кроме этого, введены санкции против Фирташа Дмитрия», – заявил глава СНБО Алексей Данилов.

По его словам, санкции против Фирташа ввели за поставку титанового сырья, которое получали военные предприятия России. По данным главы СНБО, это продолжалось достаточно долго и титан использовали в военной сфере. Также санкции ввели против этих военных предприятий.

Фукс уже отреагировал на санкции СНБО: он заявил, что не имеет отношения к компаниям, с которыми его связывают, а решение СНБО назвал местью секретаря совета Алексея Данилова.