Зеленский прет, как танк

20.03.2019, Киев, Игорь Петров

Комик и шоумен Владимир Зеленский продолжает сохранять лидерство в президентском рейтинге, а наиболее вероятным кандидатом на второе места является Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» совместно с Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди тех, кто придет на выборы, четверть готовы поддержать Владимира Зеленского, около 15% – Юлию Тимошенко, около 13% – Петра Порошенко. За Анатолия Гриценко и Юрия Бойко готовы проголосовать около 9%, за Олега Ляшко – около 5%, за Александра Вилкула – 4,2%. 14% еще не определились с кандидатом. 22% опрошенных не ответили на вопрос

«Мы видим явного лидера и потом двух кандидатов – Тимошенко и Порошенко, показатели которых не позволяют сказать, что из них на втором месте, а кто на третьем», – сказала председатель правления Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга Балакирева.

Среди тех, кто придет на выборы и определился, Зеленский может получить 29,4%, Тимошенко – 17%, Порошенко – 14,9%.

«Тут уже дистанция между Тимошенко и Порошенко выходит за пределы статистической ошибки. Есть основания говорить, что Тимошенко опережает Порошенко. По нашим данным, ее поддержка несколько выросла, поддержка Порошенко – несколько снизилась или, по крайней мере, не растет. Это произошло в результате тех протестных событий и той информации, которая касается бюджетных средств», – сказала Балакирева.

Она также сообщила, что с момента прошлого опроса уровень поддержки Анатолия Гриценко, Александра Вилкула и Юрия Бойко несколько вырос.

Опрос проеден с 11 по 18 марта во всех регионах Украины, опрошено 2047 респондентов. Стандартная ошибка не превышает 2,2%.