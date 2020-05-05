Зеленский превращает переговорный процесс в фарс

05.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на Минские договорённости, Украина никогда не будет проводить переговоры с представителями ЛНР и ДНР.

Об этом в ходе в онлайн-выступления на событии, организованном американским изданием «Atlantic Council», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который отвечает в команде Зеленского за переговоры по Донбассу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы (с представителями других государств «нормандской четверки» – ред.) сделали общий вывод, что сейчас важно придать новый импульс Минске. И Украина это делает. Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми ЛНР/ДНР. Но в соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с «представителями территорий», – подчеркнул Ермак.

«Мы хотим проводить видеоконференции представителей трёхсторонней контактной группы не раз в 2 неделю, а каждый день. Также мы надеемся, что на такое же усиление пойдут и русские. И это значит, что переговоры станут эффективными», – сказал политик.

Данное высказывание прокомментировали в Центре политической конъюнктуры, возглавляемом политологом Алексем Чеснаковым. Так, аналитики отметили, что действия Владимира Зеленского и его команды в урегулировании гражданской войны на Украине зашли в тупик, и теперь киевская власть пытается превратить переговорный процесс в фарс.

«При оценке нового пакета инициатив главы офиса президента Украины Андрея Ермака нужно учитывать несколько моментов.

1. Специфика формата. Идеи были озвучены на мероприятии, организованном Atlantic Council. То есть в основной массе предназначались не для демонстрации реалистичных инициатив, а для сигналов соответствующим аудиториям — американской и воинствующей части украинской. Смысл простой: «Киев не переходит красные линии» и даже жестко ставит противникам новые.

2. Потребность в компенсации. Ермаку нужно хоть как-то уравновесить ситуацию после очевидного собственного провала, связанного с инициативой о создании Консультативного совета при Контактной группе. Резко негативная реакция неподготовленной украинской аудитории по отношению к этой инициативе – результат именно Ермака. Новыми инициативами сейчас пытаются залатать старые дыры.

3. Демонстрация важности. Предложения о повышении статуса украинских участников в Минской контактной группе нельзя рассматривать как шаг навстречу или уступку. Это тоже сигнал для украинской аудитории. Важно продемонстрировать, что президент Зеленский относится к процессу урегулирования очень и очень серьезно. На самом деле проблема вообще не в статусе переговорщиков, а в их полномочиях и в пространствах для компромиссов. Можно назначить со стороны Киева хоть президента, хоть обезьяну. С одинаковым содержательным «успехом», – подчеркнули экперты.

Кроме того, в «центре» отметили, что действия Украины похожи на оправдания своей неудачи в урегулировании гражданской войны.

«Желание Киева назначить себе удобных проигравших, готовых подписать акт капитуляции понятно. Но для серьезного процесса урегулирования в целом это бессмысленно. Переговоры ведутся с теми силами, которые реально контролируют территорию (то есть в данном случае – с представителями ДНР и ЛНР), а не с теми, кто наиболее удобен.

Складывается впечатление, что украинская сторона перешла к этапу подготовки объяснений, почему у них ничего не получилось сделать за год, как анонсировал Зеленский.

Времени остается все меньше и меньше. Тратить его на новые идеи бесперспективно. От количества встреч в Минске качество не зависит», – добавили аналитики.

Они подчеркивают, что неудачи команды Зеленского в «минском процессе» усложнят для них проведение кампании местных выборов на Украине.

«После того, как этот «пакет Ермака» не принесет никаких результатов, в ход, по логике, должны пойти истерики. Команде Зеленского все сложнее объяснять отсутствие прогресса по мирному урегулированию. А кампания по проведению местных выборов будет очень непростой. У «Слуг народа» дела идут все хуже.

На фоне ослабления украинского президента Москве нужны не сигналы, а твердые гарантии, что в Киеве могут выполнить взятые на себя обязательства. И где их Ермаку взять?» – резюмировали эксперты.