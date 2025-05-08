Зеленский превращается в проблему для Штатов

Анатолий Лапин.  
08.05.2025 11:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина


Рано или поздно США окончательно поймут, что Владимир Зеленский играет на стороне Великобритании против Штатов и превращается в проблему для них.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рано или поздно США окончательно поймут, что Владимир Зеленский играет на стороне Великобритании против...

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«Есть Трамп, Соединенные Штаты, их позиция, но есть еще Британия, а британские политики говорят, что все хорошо, надо воевать дальше. Они и формально, и неформально в частных разговорах говорят: «Надо воевать дальше, мы уверены, что еще полгода-год и в России все посыплется, главное, чтобы Украина стояла, мы дадим еще денег, мы дадим оружие, мы сейчас все обеспечим». И, соответственно, и Зеленскому эта позиция более близка, и он после разного рода слов приезжает больше к Лондону, чем к Вашингтону.

Я думаю, что мы можем иметь, даже несмотря на определенные оптимистические заявления Трампа, большие проблемы. Рано или поздно Вашингтон поймет, что Зеленский превращается тоже в проблему определенную, о чем-то они начали догадываться в феврале, когда Зеленский побывал в Белом доме, потом вроде бы все это загладили, но я думаю, что сейчас, если будет продолжаться подобного рода политика челночной дипломатии Зеленского, то она может очень дорого стоить», – заявил Бондаренко.

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