Зеленский превращается в проблему для Штатов
Рано или поздно США окончательно поймут, что Владимир Зеленский играет на стороне Великобритании против Штатов и превращается в проблему для них.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Есть Трамп, Соединенные Штаты, их позиция, но есть еще Британия, а британские политики говорят, что все хорошо, надо воевать дальше. Они и формально, и неформально в частных разговорах говорят: «Надо воевать дальше, мы уверены, что еще полгода-год и в России все посыплется, главное, чтобы Украина стояла, мы дадим еще денег, мы дадим оружие, мы сейчас все обеспечим». И, соответственно, и Зеленскому эта позиция более близка, и он после разного рода слов приезжает больше к Лондону, чем к Вашингтону.
Я думаю, что мы можем иметь, даже несмотря на определенные оптимистические заявления Трампа, большие проблемы. Рано или поздно Вашингтон поймет, что Зеленский превращается тоже в проблему определенную, о чем-то они начали догадываться в феврале, когда Зеленский побывал в Белом доме, потом вроде бы все это загладили, но я думаю, что сейчас, если будет продолжаться подобного рода политика челночной дипломатии Зеленского, то она может очень дорого стоить», – заявил Бондаренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: