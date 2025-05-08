Рано или поздно США окончательно поймут, что Владимир Зеленский играет на стороне Великобритании против Штатов и превращается в проблему для них.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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