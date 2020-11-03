03.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский превращается в слабого политика, теряющего поддержку в парламенте


Местные выборы на Украине, на которых неудачно выступила партия «Слуга народа», чреваты распадом ориентированного на президента Владимира Зеленского монобольшинства в Верховной раде.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной «Независимой газете», приходит доктор политических наук Серегй жильцов.

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Он обращает внимание, что местные выборы прошли на фоне падения рейтинга президента, а также ослабления позиций пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде.

«Незначительное количество голосов, которые партия «Слуга народа» получила на местных выборах, создало предпосылки для перераспределения власти. В частности, итоги выборов в местные органы власти могут привести к изменению расстановки сил в Верховной раде. Во фракции «Слуга народа», которая представляет собой отдельные группы, могут усилиться тенденции к распаду. Это приведет к переформатированию сил в парламенте, что ослабит позиции главы государства», – считает эксперт.

Он также отмечает, что Зеленский не сумел распорядиться кредитом доверия, который ему выдали избиратели на выборах президента и который сыграл свою роль на парламентских выборах, где пропрезидентская партия «Слуга народа» получила 43% голосов.

«Однако к местным выборам рейтинг Зеленского и его политической силы упал. В результате украинский президент все больше превращается в слабого политика, который теряет поддержку в парламенте. Кроме того, главе государства придется мириться с возросшим влиянием региональных элит. В условиях сложной экономической ситуации они могут стать мощной силой, которая будет выдвигать украинскому президенту свои требования», – резюмирует Жильцов.


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