Президент Украины Владимир Зеленский взамен на титулы согласился утилизировать вверенную ему нацию вместе с государством.

Об этом в своём видеоблоге заявил перебравшийся в США украинский журналист и бывший политзаключенный Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война надолго, с Россией будут воевать экономически, политически. а в военном плане они хотят, чтобы воевали украинцы. Закончатся украинские мужчины, будут воевать руками прибалтийских, польских мужчин. Чужими руками хорошо жар загребать.

Жаль, что нашёлся такой предатель, такой дебил, актёр-комик, который согласился взамен на титулы утилизировать целую нацию, целую страну, целое государство со всеми его какими бы ни были, но хорошими перспективами», – сказал журналист.