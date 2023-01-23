Зеленский превратил страну в черную дыру посреди Европы – украинский журналист
Президент Украины Владимир Зеленский взамен на титулы согласился утилизировать вверенную ему нацию вместе с государством.
Об этом в своём видеоблоге заявил перебравшийся в США украинский журналист и бывший политзаключенный Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эта война надолго, с Россией будут воевать экономически, политически. а в военном плане они хотят, чтобы воевали украинцы. Закончатся украинские мужчины, будут воевать руками прибалтийских, польских мужчин. Чужими руками хорошо жар загребать.
Жаль, что нашёлся такой предатель, такой дебил, актёр-комик, который согласился взамен на титулы утилизировать целую нацию, целую страну, целое государство со всеми его какими бы ни были, но хорошими перспективами», – сказал журналист.
«А сейчас будет просто чёрная дыра в географическом центре Европы, где после этого клоуна, которого скоро уберут или утилизируют, будут управлять банды, так называемые частные армии и феодалы, которые будут ими руководить», – заявил Коцаба.
Спасибо!
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