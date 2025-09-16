Зеленский превратил войну на Украине в рутину – точь-в-точь как в Израиле
Война на Украине уже не воспринимается в мире как нечто страшное.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил главный консультант Центра внешнеполитических исследований подконтрольного Банковой Национального института стратегических исследований Иван Ус.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он говорит, что любит вспоминать 2014 год, когда хасиды, несмотря на боевые действия в Донбассе, приехал из Израиля на могилу своего духовного лидера в Черкасскую область.
«У них спрашивали: «А вам не страшно приезжать в Украину? Здесь война вообще-то началась». И был страшный ответ: «Вы знаете, а у нас всю историю война. Как создалась государство Израиль, на следующий день на нас напали. И с того момента мы не знаем, что такое мир», – пересказал укро-эксперт.
По его словам, похожее происходит и с Украиной в части восприятия в мире.
«Классическая рутинизация, то есть не воспринимают войну как нечто страшное. Это как обыденность, увы. К сожалению, война России против Украины так же превратила многое в обыденность», – заявил Ус.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: