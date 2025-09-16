Зеленский превратил войну на Украине в рутину – точь-в-точь как в Израиле

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Война на Украине уже не воспринимается в мире как нечто страшное.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил главный консультант Центра внешнеполитических исследований подконтрольного Банковой Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Он говорит, что любит вспоминать 2014 год, когда хасиды, несмотря на боевые действия в Донбассе, приехал из Израиля на могилу своего духовного лидера в Черкасскую область.

«У них спрашивали: «А вам не страшно приезжать в Украину? Здесь война вообще-то началась». И был страшный ответ: «Вы знаете, а у нас всю историю война. Как создалась государство Израиль, на следующий день на нас напали. И с того момента мы не знаем, что такое мир», – пересказал укро-эксперт.

По его словам, похожее происходит и с Украиной в части восприятия в мире.