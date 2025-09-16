Зеленский превратил войну на Украине в рутину – точь-в-точь как в Израиле

Война на Украине уже не воспринимается в мире как нечто страшное.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил главный консультант Центра внешнеполитических исследований подконтрольного Банковой Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Он говорит, что любит вспоминать 2014 год, когда хасиды, несмотря на боевые действия в Донбассе, приехал из Израиля на могилу своего духовного лидера в Черкасскую область.

«У них спрашивали: «А вам не страшно приезжать в Украину? Здесь война вообще-то началась». И был страшный ответ: «Вы знаете, а у нас всю историю война. Как создалась государство Израиль, на следующий день на нас напали. И с того момента мы не знаем, что такое мир», – пересказал укро-эксперт.

По его словам, похожее происходит и с Украиной в части восприятия в мире.

«Классическая рутинизация, то есть не воспринимают войну как нечто страшное. Это как обыденность, увы. К сожалению, война России против Украины так же превратила многое в обыденность», – заявил Ус.

