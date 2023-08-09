Зеленский превратился в аналог Чумака и Кашпировского – эксперт

Анатолий Лапин.  
09.08.2023 12:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский превратился в аналог Анатолия Кашпировского, внушавшего с экранов советского ТВ, что все проблемы будут решены.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в аналог Анатолия Кашпировского, внушавшего с экранов советского ТВ,...

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При этом, по мнению Соскина, у Украины нет ничего, кроме живой силы, которая бросается на убой.

«По Первому каналу советского телевидения, а это сотни миллионов его смотрели, где-то 250 миллионов тогда было население Советского Союза, не меньше – и все включали вечером и смотрели Кашпировского. Он рассказывал, как надо это самое… многие в Советском Союзе, у них было недержание мочи или еще какие-то другие проблемы.

И Кашпировский это все снимал своими разговорами, установками. Говорит: «Даю установку». А потом появился у него еще один товарищ по этим экспериментам, направлениям – Чумак. Тот воду заряжал. Говорит: «Смотрите, ставьте банки, ставьте кремы, ложите зубную пасту, я вам сейчас буду заряжать», – напомнил эксперт.

«Вспомните про это и на Зеленского посмотрите с его выступлениями. Практически это один к одному. Почему он не говорит, что еще надо под его речитатив и его видео заряжать воду, зубную пасту, может, еще что-то можно заряжать, я не знаю. Было бы здорово, если бы заряжать яблоки или арбузы, сливы и потом ими стрелять из пушек, Зеленский. Потому что уже стрелять нечем – ракет уже нет, снарядов нет, ничего же нет, только осталась живая сила», – заявил Соскин.

 

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