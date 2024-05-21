Зеленский превратился в опасную просроченную консерву

Анатолий Лапин.  
21.05.2024 12:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


дальнейшее пребывание Владимира Зеленского в должности президента становится опасным для страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

дальнейшее пребывание Владимира Зеленского в должности президента становится опасным для страны. Об этом в...

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«Все это начнет ушатываться. Оно и сейчас уже ушатывается. Если, не дай бог, Украине прекратят помогать, то весь этот крысиный эксперимент, который устроен в стране, превратится в передел всего и вся. И начнется он с выбрасывания «просроченной консервы». Я уже не говорю, что эта консерва не только просроченная по срокам, – там и написано не то, что внутри. Написано «мясо» с датой 20 мая – последний срок потребления, вы ее приносите домой 1 июня, открываете, а там кошачий корм. У нас один кошачий корм у власти», – сказал бизнесмен, имея в виду, что по конституции срок полномочий Зеленского закончился.

«Сегодня этот день может уже входить как день просроченной консервы. Но потребление этой консервы очень вредно для нас, потому что мы еще не знаем, сколько проблем вылезет», – заявил Балашов.

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