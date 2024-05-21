Зеленский превратился в опасную просроченную консерву

дальнейшее пребывание Владимира Зеленского в должности президента становится опасным для страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все это начнет ушатываться. Оно и сейчас уже ушатывается. Если, не дай бог, Украине прекратят помогать, то весь этот крысиный эксперимент, который устроен в стране, превратится в передел всего и вся. И начнется он с выбрасывания «просроченной консервы». Я уже не говорю, что эта консерва не только просроченная по срокам, – там и написано не то, что внутри. Написано «мясо» с датой 20 мая – последний срок потребления, вы ее приносите домой 1 июня, открываете, а там кошачий корм. У нас один кошачий корм у власти», – сказал бизнесмен, имея в виду, что по конституции срок полномочий Зеленского закончился.