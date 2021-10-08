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08.10.2021 22:29 (Мск), Донецк, Алексей Муратов
 
Авторская колонка, беспредел, Общество, Политика, Политические убийства, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский превратился в политического каннибала

Новости Украины«Слуги» народа – типичные крысы, которые, обезумев, поедают друг друга. Зеленский не брезгует политическим...

«Слуги» народа – типичные крысы, которые, обезумев, поедают друг друга. Зеленский не брезгует политическим каннибализмом – за два с половиной года он «съел» своих «товарищей» (или в перспективе – конкурентов: Гончарука, Богдана, Разумкова).

Они приложили немало усилий, чтобы превратить комика в Зе-президента. Но, когда начали набирать популярность в политических кругах, были ликвидированы. Куда менее повезло экс-«слуге» Антону Полякову, который умер сегодня ночью.

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Обэтом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Смерть Полякова, случившаяся при загадочных обстоятельствах, стала поводом для экзальтации его бывших однопартийцев от группировки Зеленского. Так, нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова прокомментировала его смерть, написав в чате «слуг»: «Смерть Антона Полякова – это минус один враг и это хорошо».

Это очередное дно, которое пробила группировка Зеленского. Слова Третьяковой в адрес покойного экс-однопартийца показывают всю мерзость, преступность и грязь команды «слуг». Они действительно стали террористами, захватив Украину, и истребляя всех неугодных. В заложниках у Зеленского – обнищавшее и голодающее украинское население.

Что касается усопшего украинского депутата, то в Раду он пришёл от «Слуги народа», но позже рассорился с партией власти, в частности с Андреем Богданом (на тот момент главой офиса президента), и был из неё исключён. На протяжении длительного времени он постоянно критиковал слуг и их главного Зе-царька.

Известен был тем, что единственным из «слуг» не поддержал открытие рынка земли. После исключения из партии рассказывал о том, что «слугам» платят зарплаты в конвертах (от 5 до 15 тысяч долларов), поддерживал протесты ФОПов, которым депутаты правящей партии ужесточили администрирование налогов.

Поляков постоянно критиковал антинародную деятельность преЗЕдента, напоминая о несбыточности предвыборных Зе-обещаний, и называл Зеленского таким же, как все олигархи, с которыми тот сейчас «борется». Одно из его последних сообщений в сети было таким:

«Владимир Александрович, очнитесь, вы обещали конец эпохи бедности, конец войны и свободу слова, а не санкции СНБО, постоянный рост тарифов и новый виток войны с Россией».

Как успели убедиться все украинцы, шутки с Зеленским плохи. Все неугодные Зе-власти мигом попадают под санкции СНБО, лишаются должностей или «по случайности» отходят в мир иной.

Вместо конца эпохи бедности на Украине наблюдается расцвет эпохи криминалитета. «Слуги» народа абсолютно потеряли, что называется, берега. К примеру, глава фракции «Слуга народа» Арахамия, комментируя офшоры Зеленского, не видит в них ничего плохого, подтверждая наличие офшоров и у него, и у его жены.

То есть, Зе-слуги уже даже не завуалировано, а прямым текстом говорят украинцам: «Да, мы – царьки. Всех неугодных мы убирали, убираем и будем убирать. И вы ничего нам за это не сделаете».

Таковы реалии современной Зе-оккупированной «незалежной». Криминальная Украина – вот так можно охарактеризовать страну, которая ещё 30 лет назад была сильнейшим, культурнейшим государством в составе Советского Союза.

А сейчас там процветает политический каннибализм и криминал. Боже, спаси Украину!

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