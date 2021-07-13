Зеленский придумал, как исправить провал насильственной украинизации телеэфира

Насильственная украинизация и введение квот на телеканалах не имеют успеха – власть должна идти «эволюционным путем» и стимулировать финансово производителей украиноязычного контента.

Об этом журналистам заявил президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, отмена налогов для тех, кто снимает фильмы и информационные продукты на украинском языке, якобы принесёт больший успех в дерусификации телевидения.

«Вопрос языка, он эволюционный, а, например, что касается квотирования, то в Украине оно было революционное. Действительно, сложное. Я, например, не совсем тогда поддерживал именно такой подход к квотированию. Я всегда говорил, что во-первых, этот вопрос не своевременный, во-вторых, я сказал, что если мы хотим развивать именно украиноязычный контент телевидения, кино и так далее, мы должны вкладывать именно в это деньги. Потому что очень сложно конкурировать, если рынок, например, русскоязычного контента – больше.

Значит, люди, которые снимают контент на русском языке, они могут просто потратить больше денег, и конкурировать украиноязычному контенту сложно. Потому нужно не что-то запрещать, а просто украиноязычный контент, давайте сделаем программу, допустим, на пять лет, и не будем брать налоги со всех компаний, которые производят контент украиноязычный.

Хотят на английском, венгерском, польском – пусть делают этот контент и платят все налоги. Вы увидите, как все каналы, производители – все же умные, для них это будет эволюционная поддержка, толчок. Вот, я считаю, как нужно нам развивать украиноязычную индустрию», – рассуждает Зеленский.