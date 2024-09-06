Зеленский придумал план, как обвинить США в поражении Украины – Царев

Президент Украины Владимир Зеленский едет в США, чтобы представить «план победы» действующему президенту Джо Байдену и двум кандидатам на эту должность, заранее зная, что Байден не поддержит этот план.

Об этом в эфире видеоблога «Sputnik» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский хочет эту ситуацию разыграть еще раз. Что он сделает? Он сейчас приедет к Байдену или объявит о том, что вот наш мирный план, план победы. И он будет говорить: «Смотрите, мы доказали, мы можем наступать, мы зашли в Курскую область, смотрите, какие у нас были темпы продвижений. По этой причине, раз мы доказали, что можем наступать, дайте нам «Пэтриот», дайте нам «Абрамс», дайте нам F-16, все это дайте, и мы гарантируем, что мы победим». Он бросает мяч и знает, что Байден не может его подхватить», – казал политик.

«И Байден промолчит, и что тогда? Тогда Зеленский может говорить: «Я-то был готов, у нас был план победы, а кто виноват? Соединенные Штаты». Здесь очень важно, что он эту игру собирается прокрутить с Байденом – не со следующим президентом, потому что президентам не нравится, когда их ставят в такую ситуацию, когда им бросают горячую картошку: «На, подержи, а чего ты ее выпустил?». Поэтому, когда Байден промолчит или скажет нет, он следующему президенту будет говорить: «Смотрите, это недоговорной человек, что бы мы ни говорили, он нас все время не поддерживал». Вот в чем будет игра», – резюмировал Царев.