Зеленский приехал к Варфоломею. Захват Лавры обсуждался тайно

Владимир Зеленский сегодня в Стамбуле провел встречу с Патриархом Варфоломеем – подконтрольным США иерархом с мизерной паствой в Турции, но использующим свой исторический статус «Вселенского», при помощи которого легализована раскольническая ПЦУ на Украине.

Накануне прогнозировалось, что главной темой переговоров станет судьба Киево-Печерской Лавры – Зеленский готов передать ее в прямое подчинение Варфоломею. На днях украинские силовики захватили очередные корпуса монастыря. Священнослужителей и монахов склоняют к переходу в ПЦУ, либо же они будут изгнаны из обители.

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«Над Лаврой планируется установление иностранной юрисдикции, и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви», – утверждает бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский, считавшийся ранее одним из главных спонсоров УПЦ.

Впрочем, публично ни Зеленский, ни Варфоломей о судьбе Лавры не упоминали в присутствии прессы, говоря лишь о помощи Церкви в обмене военнопленных и приближении мира. Более того, комментаторы отмечают некоторую пренебрежительность стамбульского Патриарха на встрече.

«Интересная деталь. Со стороны кажется, что патриарх Варфоломей несколько пренебрежительно или свысока относится к Зеленскому. В пользу этого мнения говорит момент на видео, когда глава Фанара не стал дожидаться конца выступления украинского президента и прямо во время его речи позвал к себе своего переводчика. Тем самым заставив Зеленского скомканно завершить свое обращение к СМИ», – пишет «Правблог».

Отслеживающий ситуацию вокруг УПЦ публицист Александр Вознесенский считает, что Варфоломей специально показательно дистанцируется от Зеленского.

«Варфоломей заказал погром УПЦ, но хотел, чтобы под давлением была картинка, что иерархи и верующие УПЦ добровольно переходят к нему в подчинение. А Зеленский, не добившись этого, повёл себя, как кровавый мясник, который решил демонстративно на весь мир размазать монахов Лавры. Конечно, во всём православном мире это не может вызывать ничего кроме чувства омерзения в отношении Зеленского… теперь ему важно показать всем Церквям картинку, что он якобы брезгует Зеленским, безбожным евреем, который брутально уничтожает православную Церковь. Для этого и создан такой жест. Закулисно, думаю, они и пожали руки, и обнялись и обменялись ценными подарками».

Православный публицист Сергей Комаров называет происходившее в Стамбуле «комедией».

«Некрещеного атеиста встречают звоном колоколов, вводят в храм, размещают на почетном месте, служат в честь встречи краткий молебен. Естественно, Зе не крестится и не кланяется, он вообще не понимает, что это все и для чего оно. Он даже не умеет брать благословение (жмет Варфоломею руку). Какая комедия. Было бы смешно, если бы эта встреча не сулила новых страданий для верных УПЦ», – пишет Комаров.

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На фоне всего происходящего отрекшаяся год назад от единства с Русской Церковью верхушка УПЦ продолжает показательно хранить молчание.

«Понимаете, до какого дурдома и какой глубины предательства дошло? Всех предали и молчат, что доводит рядовых верующих до крика души, они в отчаянии делают обращения ко всем поместным Церквям, хотя это прямая обязанность руководства Церкви в таких случаях обращаться ко всем поместным Церквям, государствам и международным организациям. И делать это должны были не сейчас, а с первых дней СВО, когда начались массовые захваты храмов… Но они молчат. Они всех предали и молча наблюдают, как преданную ими паству отправляют на заклание. Они лишь заботятся о том, чтобы Зеленский не озлобился персонально против них, а всех верующих они пустили под откос», – считает Вознесенский.

Уехавший в Россию бывший секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей Новиков констатирует:

«Если отрекающиеся от Матери Русской Православной Церкви и от Русского мира в УПЦ одновременно удивляются разгрому самой УПЦ, захвату Лавры и т. д., то это показывает лишь примитивность мышления, отсутствие кругозора, я уже не говорю о полной оторванности от Православного Предания и традиции. Все эти меры украинской власти – следствие, в том числе, и вашего личного и обще-феофаниевского выбора. Отказавшись от Русской Церкви и общности с Россией в пользу «европравославия», ЕС и НАТО, вы пакетом получаете ликвидацию традиционного Православия, не просто отказ, а силовое уничтожение православной идентичности, полное принятие и «непротивление» секулярно-извращенческой, или, в крайнем случае, польско-униатской картины мира в качестве нормы», – пишет Новиков.