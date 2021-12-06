Зеленский приехал на передовую поздравить ВСУ – и попал под шквальный огонь критики

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня ВСУ посетил позиции украинской армии в Донбассе и поздравил карателей с праздником.

Об этом сообщили в его пресс-службе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины. Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим», – сказал он военным.

Также Зеленский вручил военнослужащим подарки и госнаграды.

Тем не менее, украинцев этот визит не впечатлил, о чём можно судить по оставленным ими комментариям в соцсетях.

«Как-то это очень комично звучит, 4-кратный уклонист поздравляет защитников с Днем Вооруженных Сил»; «Как всегда, бойцов разоружили?»; «Да, рояль ему лучше подходит, чем военная форма»; «А зарплату поднять? Не? Уже из молодежи служить никто не хочет»; «Это тот пишет, который сдаёт Украину после того, как пять лет воевали за независимость от России-оккупанта. Это тот, который при войне выступал в РФ, развлекая российскую публику. Это тот, который запретил стрелять в ответ нашим воинам. И этим самым подписал приговор нашим защитникам. Это тот, который является Зеленским-предателем, лжецом, барыгой и убийцей нашей страны»; «Зе, ты второй год проваливаешь оборонный бюджет, отводишь войска, сдаешь позиции, сливаешь спец.операции, пытаешься лизать Пу…лу зад, и т.д. Ты худшее, что могло быть у руля воюющей страны», – возмутились пользователи соцсетей.

Более того, по мнению некоторых, в скором времени ВСУ повернут оружие против своего президента.

«Да не переживай, скоро ВСУ сами к Офису президента придут», – написал пользователь Facebook Владимир Пилирик.