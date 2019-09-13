Зеленский пригласил иностранные войска на границу с Россией

13.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина выступает против того, чтобы миротворцы встали на линии разграничения между ВСУ и подразделениями республик Донбасса.

Об этом в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе 16-й ежегодной встречи так называемой Ялтинской европейской стратегии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень аккуратно отношусь к теме миротворцев на Донбассе, я знаю, что у бывшей власти обсуждались эти вопросы, как ввести миротворческую миссию. Почему я осторожен? Я не хочу, чтобы в Донбассе был абхазский сценарий или было Приднестровье, когда миротворцы встанут на линии разграничения и потом уже никуда не уйдут, потому что их просто не могут отпустить. Поэтому я очень аккуратно к этому отношусь, и к данному моменту, честно скажу, я не поднимаю тему миротворцев, и мы не поднимаем.

Тут есть Леонид Кучма, и они параллельно в минском процессе не поднимают эту тему. Но я буду доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем. Именно там хотел бы помощи, и именно там миротворческую миссию и вижу», – заявил Зеленский.