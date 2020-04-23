«Зеленский пригласил на работу вора-домушника» – депутат

23.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Попытка использовать экс-президента Михаила Саакашвили как таран, чтобы раскачать закостеневшую в коррупции и кумовстве систему, обречена на очередное позорное фиаско президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Приглашение Саакашвили вновь чего-то там реформировать на Украине напоминает попытку приспособить умения вора-домушника к установке сигнализации в жилом квартале. Последствия предсказуемы, как и в первый его заход на Украину», – заявил Бердичевский.

«Два момента на которые стоит обратить внимание: у Зеленского проблемы с кадрами. И у Зеленского проблема с выполнением домашних заданий от международных контролирующих организаций», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, Зеленский делает очередную попытку использовать Саакашвили как таран и по возможности раскачать закостеневшую в коррупции и кумовстве систему.

«Но на Украине, куда во власть приходят именно для того чтобы воровать и устраивать родственников на теплые места – это невозможно. Миссия невыполнима», – констатировал Владислав Бердичевский.