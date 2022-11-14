Зеленский приготовил новую партию морских дронов для террора Крыма

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Новости Украины

Пару недель назад Владимир Зеленский объявил о сборе средств для постройки новых морских дронов – вроде тех, которыми в конце октября были атакованы корабли Черноморского флота в Севастополе. А вчера пресс-служба украинского президента распространила видео с завода, где идет производство беспилотников-убийц, способных пройти до 800 километров и автономно работать до 60 часов.

«Для меня очевидно, что президент Украины лукавит, когда говорит, что «это только для защиты». По факту, подобный флот — это самый настоящий инструмент для террористических атак на Крым», – предостерегает полковник Михаил Ходарёнок.

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По мнению военных экспертов, морские беспилотники, подобные тем, что напали на Севастополь, не являются техническим ноу-хау, но противодействовать им нелегко.

«На видео – моторная лодка, которая сверху полностью закрывается водонепроницаемой палубой. Сделано это для снижения радиолокационной заметности, и есть опыт в три десятилетия, при котором этой технологии противостояли другие технологии. Основой противодействия является слаженная работа воздушных и надводных сил, но дело это крайне трудное. Ведь может быть применена стратегия прикрытия гражданскими судами, когда беспилотные аппараты следуют рядом или под гражданскими судами. Противодействовать этому можно только новыми технологиями разведки и взаимодействием различных сил для обнаружения и уничтожения беспилотных плавательных аппаратов», – отмечает эксперт в области безопасности и инноваций Борис Косарев.

Капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин утверждает, что в Севастополе удалось изучить образцы вражеских дронов.

«Предыдущую атаку мы отразили, дроны были подняты и изучены. Я думаю, что для нас сейчас не составляет труда эти изделия уничтожать, потому все к этому и идет, что наши ребята будут еще более бдительны. Изучив то, из чего состоят эти беспилотники, можно будет предпринять меры, чтобы ликвидировать их на подходе – не такие уж они и совершенные. Но попытка может быть однозначно».

Оптимизм Дандыкина, похоже, не очень разделяют на флоте – во всяком случае, после атаки на Севастополь число выходов кораблей ЧФ в море заметно снизилась.

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников призывает не дожидаться повторной атаки на Севастополь и нанести упреждающий удар по Украине:

«Безусловно, повторные атаки будут и морскими дронами. Враг в этих диверсионных атаках очень опытен, я имею в виду Великобританию, которая это все планирует и руками Украины осуществляет их. Это все не закончится, и нам нужно наносить упреждающие удары по тем местам, откуда они стартуют, эти дроны, по тем кораблям, с которых они запускаются. Нужен серьезный контроль разведки, электронный, агентурный, нужна серьезная работа. Надеяться на то, что эти атаки по каким-то причинам прекратятся, это несерьезно».