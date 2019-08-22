Зеленский пригрел убийц и грабителей

22.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Два грузинских боевика, которым президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство за их участие в т.н. «АТО», попались на грабеже.

Их задержали оперативники Нацполиции Киевской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным пресс-службы ведомства, задержанные в масках ограбили один из домов в садовом товариществе села Артемовна Бориспольского района. При попытке скрыться на трассе «Киев-Борисполь» их задержали полицейские.

Политолог Владимир Корнилов в своем блоге сообщил, что задержанными оказались бывшие сотрудники МВД Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Тенгиз Занадзе и Леван Хуцишвили.

«Показательная новость. На снимке – Занадзе и Хуцишвили, два бывших боевика из МВД Грузии эпохи Саакашвили. Арестованы за вооруженный грабеж под Киевом. 2 месяца назад Зеленский дал им украинское гражданство за участие в АТО. Многое говорит и о Зеленском, и о Саакашвили, и о составе «героев» АТО», – написал Корнилов.

Раскритиковал решение президента предоставить гражданство задержанным боевикам в своем блоге и блогер и общественник Александр Скубченко, внесенный недавно на сайт «Миротворец».

«Высокопоставленные чиновники МВД Грузии, бежавшие в Украину от уголовного преследования дома. С началом войны в Украине стали наёмникам и убивали граждан Украины на Донбассе. В благодарность за убийство украинцев и в помощь избежать уголовного наказания в Грузии, Зеленский своим указом предоставил им гражданство Украины. Сейчас эти новые граждане Украины задержаны за разбой в Киевской области. Один вопрос: Владимир, какого хрена Вы гражданство моей страны раз раздаёте всякому отребью с такой лёгкостью, будто раздаёте билеты на концерт «Квартала 95»?», – поинтересовался Скубченко.