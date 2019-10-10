10.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский пригрозил депутатам Рады роспуском

Президент Украины через год распустит Верховную раду, большинство которой состоит из депутатов-членов его фракции «Слуга народа».

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, это произойдет в том случае, если избранные за счет его фамилии депутаты начнут «грызть друг друга».

«Люди их избирали. Они победили благодаря мне, благодаря поддержки обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них что-то значат. А много из них – профессионалы, что-то значат в своих регионах, городах. Смотрите, я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение – если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт», – заявил Зеленский.

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