Зеленский пригрозил депутатам Рады роспуском

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины через год распустит Верховную раду, большинство которой состоит из депутатов-членов его фракции «Слуга народа».

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Зеленского, это произойдет в том случае, если избранные за счет его фамилии депутаты начнут «грызть друг друга».

«Люди их избирали. Они победили благодаря мне, благодаря поддержки обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них что-то значат. А много из них – профессионалы, что-то значат в своих регионах, городах. Смотрите, я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение – если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт», – заявил Зеленский.