Зеленский пригрозил лишить депутатов самого дорогого

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство и прогулы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает президентский сайт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вопрос ответственности за кнопкодавство не прописан. Кстати, один из законопроектов, который мы будем вносить, — по вопросу ответственности за кнопкодавство, за депутатские прогулы, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов из законопроектом, за который он голосует», — сказал Стефанчук.

По его словам, цель президентской команды заключается в том, чтобы привести европейские нормы и стандарты парламентаризма на Украину.

«Если этого не будет, мы и дальше будем жить на основании каких-то договоренностей, непонятных и подковерных. Мы этого не хотим и мы будем исповедовать совершенно другой подход к формированию политики», — добавил Стефанчук.