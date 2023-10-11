Зеленский пригрозил Польше ракетами и дронами

Вадим Москаленко.  
11.10.2023 14:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Румыния, Сюжет дня, Украина


Если страны Запада не передадут Киеву системы ПВО, то никто не гарантирует, что зимой российские дроны и ракеты не будут падать где-нибудь в Румынии или Польше.

Об этом на заседании в формате «Рамштайн» в Брюсселе заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если страны Запада не передадут Киеву системы ПВО, то никто не гарантирует, что зимой...

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«ПВО большой дальности может обеспечить функционирование наших коридоров в Чёрном море и в регионе Дуная. ПВО уверит, что российские самолёты не смогут достигнуть украинских границ, и таким образом мы сможем решить проблему российских управляемых авиационных бомб. Итак, сейчас нам нужен шаг вперёд в нашей ПВО.

ПВО для Украины станет победой жизни, а для России станет поражением, это будет провалом ключевой стратегии России, стратегии террора. Уважаемые друзья, мы должны победить в этом зимнем бою против террора, мы его можем победить, и вместе с тем мы будем бороться в борьбе за то, каким образом и на каких условиях эта война завершится. Украина может выжить, и она выживет», – заявил Зеленский.

Он пригрозил соседям, что удары могут наноситься и по ним. При этом украинский президент ещё раз напомнил про ПВО и рассыпался в благодарностях Западу.

«Угроза для Украины и для многих других государств, нам нужно забрать этот инструмент террора из рук РФ, и ответ – это ПВО и другие виды вооружения, которые мы уже обсуждали и с моей командой, и с вами. Сдержать эту войну и не допустить её к вам, к вашим границам, к границам ваших союзников.

Ракеты и дроны не могут падать в Румынии, Польше или ещё где-то, и они не должны пересекать украинское небо. Чрезвычайно важна ПВО, и я уверен, что вы меня услышали. Спасибо за приглашение, спасибо за вашу общую поддержку на протяжении этих всех дней, месяцев и недель полномасштабной войны», – сказал президент Украины.

Напомним, что ранее ракета украинского ПВО упала на территории Польши, поразила сельхозтехнику, в результате чего погибли мирные люди.

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