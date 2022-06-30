Зеленский пригрозил Сирии разрывом дипотношений из-за «ничтожного» признания ДНР и ЛНР

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Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией ЛНР и ДНР у Украины больше не будет никаких дипотношений с этой арабской страной.

Об этом Зеленский обьявил в своем свежем видеообращении

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«Россия все-таки выдавила из Сирии сообщения о признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии наоборот будет еще больше», – пригрозил Зеленский официальному Дамаску.

В МИД Украины добавили, что официальная реакция киевского режима относительно информации о признании Сирией республик Донбасса будет обнародована дополнительно.

«Видим сообщения в сирийских государственных СМИ о решении Сирии признать так называемую независимость временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Официальная реакция украинской стороны будет обнародована дополнительно», – написал в Facebook спикер министерства Олег Николенко.