Зеленский приказал дать пожизненное заключение российскому военному

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Новости Украины

Украина приговорила к пожизненному заключению первого российского военного – командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области Вадима Шишимарина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее решение принял сегодня Соломенский районный суд Киева. Украинские силовики обвиняют Шишмарина в якобы убийстве мирного жителя в Сумской области.

«Вадим Шишимарин – командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области – цинично убил мирного жителя Сумщины в феврале этого года. Захватчик в упор выпустил автоматную очередь в гражданского, попавшегося ему на глаза. Оккупант признан виновным по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны», – заявляют в СБУ и грозят новыми сроками российским военным.

Депутат Верховной рады, глумившийся над сгоревшими одесситами в Доме Профсоюзов, Алексей Гончаренко также анонсирует аналогичные приговоры в будущем.

«Вадим Шишимарин. Первый, но не последний российский военный, которому вынесли приговор за военное преступление в Украине. Пожизненно… Историческое решение суда. Думаю, украинский народ с ним согласен. Так будет с каждым, кто совершал преступления на территории Украины. Рано или поздно. Преступники не имеют права жить на свободе», – написал Гончаренко в своем блоге.

Российская журналистка Марина Ахмедова на своей странице в соцсети отмечает, аналогичных сроков стоит ожидать и в отношении украинских военнопленных: «Украина приговорила российского солдата к пожизненному сроку. Сама подсказала, что делать с взятыми в плен украинскими солдатами».

По мнению экспертов, осуждение первого российского военного – это предвестник того, что Украина собирает так называемый обменный фонд для того, чтобы попытаться использовать его, добиваясь освобождения неонацистов из «Азовстали», которых российское общество требует придать суду.

«Безусловно, Украина будет пытаться собрать обменный фонд, и какое-то количество наших пленных у них есть, какие-то люди, наверное, еще будут попадаться. Но масштабы совершенно несравнимы. Понятно, что большинство людей, которым они «повесят» сроки, так или иначе будут, в конце концов, обмениваться. В этом случае я бы не стал придавать слишком много значения тому, что они там кому-то сейчас назначили пожизненно. Для них должен стоять вопрос, как сделать так, чтобы мы не назначили их главарям «вышку», если передадим их для суда в ДНР и ЛНР», – заявил «ПолитНавигатору» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко исключает, что боевиков «Азова» будут менять на российских военных.

«Это абсолютно политический процесс, специально организованный и срежиссированный Зеленским. Я думаю, что у нас следует ожидать пожизненных приговоров украинским нацистам, которые сдались в плен, капитулировав на «Азовстали». По крайней мере, руководство этих националистических подразделений, активные функционеры, а также укронацисты, виновные в военных преступлениях, получат, я думаю, массовые пожизненные сроки заключения. У нас взято огромное количество украинских пленных, поэтому, если необходимо кого-то обменивать, мы будем обменивать из числа взятых в плен на других участках фронта. Весь контингент, сдавшийся на «Азовстали», обмену не подлежит», – подчеркнул он.