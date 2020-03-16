Зеленский приказал закрыть метро и рестораны, но не Верховную Раду

16.03.2020, Киев, Михаил Рябов

С завтрашнего дня на Украине закрываются кафе и рестораны, которые могут работать только в режиме доставки еды на дом. С полудня среды на Украине будет прекращена работа метро, а также междугородних поездов и автобусов. Местные перевозки переходят в режим не более 10 пассажиров в маршрутке, не более 20 человек в троллейбусе или трамвае. Лидеры конфессий должны ограничить численность религиозных служб десятью участниками.

Такие меры для борьбы с распространением коронавируса анонсировал президент Владимир Зеленский в экстренном обращении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Интересно, что при этом Зеленский выступил категорически против прекращения работы Верховной рады, отчасти подтвердив опасения конкурентов, что в момент запрета массовых акций протеста власть попытается утвердить закон о продаже черноземов Западу.

Зеленский упомянул т.н. земельную реформу в числе приоритетных задач для Рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский также призвал Кабмин продолжать переговоры с МВФ о получении новых кредитов (продажа земли и предприятий были как раз условиями для новых траншей).

Зеленский заявил, что Украине нужны «быстрые реформы», в противном случае страну ждет «экономическая кома». Он пообещал использовать «опыт Китая, показывающий, что непопулярные и жесткие решения побеждают вирус и спасают жизни».